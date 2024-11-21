Меркель в своих мемуарах сообщила, что Трамп был очарован Путиным
09:32 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005–2021 гг.) в своих мемуарах призналась, что во время встречи с Дональдом Трампом в 2017 году американский лидер задавал ей вопросы о президенте РФ Владимире Путине, и у нее даже сложилось впечатление, что он был очарован российским лидером. Выдержки из книги опубликовала газета Die Zeit, которая эксклюзивно получила предпечатный экземпляр отдельных частей.
«Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом», — пишет Меркель. Трамп также задал экс-канцлеру несколько вопросов о ее восточногерманском происхождении.
Экс-канцлер представит книгу в Берлине 26 ноября. Мемуары выйдут под названием «Свобода. Воспоминания 1954-2021». Она ее написала вместе со своей многолетней помощницей, руководителем бюро экс-канцлера Беате Бауман.
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