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Зеленский умоляет «сровнять свою страну с землей» — американский журналист

10:05 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский практически умоляет «сровнять свою страну с землей», проводя такую политику. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Украина должна быть вечно благодарна президенту [России Владимиру] Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», — написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит сообщила, что администрация США авторизовала использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

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