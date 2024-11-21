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США планируют списать Украине долг в $4,65 млрд - СМИ

10:20 21.11.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Bloomberg: США планируют списать Украине долг в 4,65 млрд долларов. Это собирается сделать администрация президента Джо Байдена.

О решении она уведомила конгресс, сообщает агентство. Отмечается, что такой шаг — часть усилий Джо Байдена по оказанию Киеву большей поддержки до возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Уточняется, что администрация хочет аннулировать половину кредита из 9 млрд долларов, предоставленного Украине в рамках дополнительного пакета на 60 млрд долларов.  "Говорит Москва"

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