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ФБР задержало мужчину, который планировал взорвать Нью-Йоркскую биржу — ТВ

10:32 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало 30-летнего жителя штата Флорида, который планировал на этой неделе взорвать здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По его информации, спецслужбы начали расследование после того, как в феврале этого года получили информацию о наличии у мужчины, которого зовут Харун Абдель Малик Янир, инструкций по изготовлению взрывных устройств. В результате расследования удалось выяснить, что он собирал информацию о здании, закупал детали для взрывного устройства и планировал взорвать биржу для «перезагрузки правительства Соединенных Штатов».

На прошлой неделе, по информации ФБР, задержанный сделал аудиозапись, в которой пояснил причины планировавшегося нападения и заявил, что «чувствует себя [экс-главарем террористической организации „Аль-Каида“ (запрещена в РФ) Усамой] бен Ладеном». Ранее он намеревался присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), но решил этого не делать, поскольку, по его мнению, ИГ " в конечном итоге не добьется успеха в достижении поставленных целей».

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