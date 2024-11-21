ФБР задержало мужчину, который планировал взорвать Нью-Йоркскую биржу — ТВ
10:32 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало 30-летнего жителя штата Флорида, который планировал на этой неделе взорвать здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Об этом сообщил телеканал CBS News.
По его информации, спецслужбы начали расследование после того, как в феврале этого года получили информацию о наличии у мужчины, которого зовут Харун Абдель Малик Янир, инструкций по изготовлению взрывных устройств. В результате расследования удалось выяснить, что он собирал информацию о здании, закупал детали для взрывного устройства и планировал взорвать биржу для «перезагрузки правительства Соединенных Штатов».
На прошлой неделе, по информации ФБР, задержанный сделал аудиозапись, в которой пояснил причины планировавшегося нападения и заявил, что «чувствует себя [экс-главарем террористической организации „Аль-Каида“ (запрещена в РФ) Усамой] бен Ладеном». Ранее он намеревался присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), но решил этого не делать, поскольку, по его мнению, ИГ " в конечном итоге не добьется успеха в достижении поставленных целей».
НОВОСТИ
- 11:32 21.11.2024
- ФНБ в 2024 г. будет пополнен на сумму примерно от 1,3 до 1,4 трлн руб. — Силуанов
- 11:20 21.11.2024
- Крупнейший укрепрайон ВСУ на юге ДНР находится в огневом мешке — силовики
- 11:05 21.11.2024
- РФ самоотверженно борется за достижение мира, пока США развязывают войны — лидер Никарагуа
- 11:00 21.11.2024
- Фронт на Украине может «рухнуть» под натиском российских сил — Би-би-си
- 10:20 21.11.2024
- США планируют списать Украине долг в $4,65 млрд - СМИ
- 10:05 21.11.2024
- Зеленский умоляет «сровнять свою страну с землей» — американский журналист
- 10:00 21.11.2024
- Британия не готова к тотальной обороне и должна учиться у шведов — глава британских ВС
- 09:32 21.11.2024
- Меркель в своих мемуарах сообщила, что Трамп был очарован Путиным
- 09:20 21.11.2024
- Приток наемников в ряды ВСУ снизился, в основном туда едут из неблагополучных стран
- 09:05 21.11.2024
- США могут увеличить свой ядерный арсенал и расширить его модернизацию — Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать