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Фронт на Украине может «рухнуть» под натиском российских сил — Би-би-си

11:00 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восточный фронт на Украине может «рухнуть» в случае, если Россия сохранит нынешний темп своего наступления в зоне боевых действий. Об этом сообщила британская радиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на экспертов.

По их информации, решение президента США Джо Байдена предоставить Украине противопехотные мины и разрешить нанесение ударов вглубь России ракетами большой дальности также было обусловлено стремительными темпами продвижения российских сил вдоль линии фронта. Так, в вашингтонском Институте изучения войны (ISW) подчеркивают, что Россия «продвигается к ключевым логистическим узлам», расположенным на подконтрольной киевским властям территории. В то же время, по оценкам экспертов, атака Украины на Курскую область обернулась для нее «стратегической катастрофой» на фоне нехватки «живой силы». На этом фоне военный эксперт Королевского колледжа Лондона Марина Мирон резюмирует, что в случае отсутствия изменений ситуации в пользу Киева фронт может не выдержать наступления сил РФ и «фактически рухнуть».

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