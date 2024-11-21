Крупнейший укрепрайон ВСУ на юге ДНР находится в огневом мешке — силовики
11:20 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка украинских сил в Великой Новоселке на юге ДНР оказалась в огневом мешке, сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Противник, окопавшийся в Великой Новоселке, уже находится в огневом мешке», — сообщили в силовых структурах.
Там добавили, что населенный пункт является крупнейшим укрепрайоном на юге региона.
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