Ядерная политика США серьезно подорвала глобальный стратегический баланс — МИД КНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проводимая США политика в сфере ядерных вооружений значительно подорвала глобальный стратегический баланс. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«В последние годы США повысили роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, <…> США серьезно подорвали глобальный стратегический баланс и стабильность, усилили военное соперничество и конфронтацию и способствовали повышению ядерных рисков», — заявил Линь Цзянь.