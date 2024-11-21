Товарооборот Азербайджана и РФ в январе — октябре 2024 года увеличился на 14,5%

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе — октябре 2024 года составил $3,942 млрд. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В январе — октябре 2023 года товарооборот между двумя странами был равен $3,443 млрд. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен рост на 14,5%.

По данным ГТК, за десять месяцев экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $972,509 млн, увеличившись на 1,2%, а импорт товаров из РФ — $2,97 млрд (рост на 19,7%).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам отчетного периода занимает третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот промежуток времени пришлось 10,01% внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2023 года товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился в сравнении с предыдущим годом на 17,5% и достиг $4,358 млрд. Доля торговых операций с РФ в прошлом году составила 8,52% общего внешнеторгового оборота республики.