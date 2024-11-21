В этом году налоговые поступления в бюджет РФ выросли на 20% — Путин
13:32 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Налоговые поступления в бюджетную систему России за 10 месяцев текущего года составили почти 46 трлн рублей, это примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.
«Даниил Вячеславович, я посмотрел материалы. За 10 месяцев текущего года в бюджетную систему России поступило почти <…> 46 трлн рублей. Это процентов на 20 больше, чем за аналогичный период прошлого года, да?» — обратился он к главе ФНС.
«Да, совершенно верно», — ответил Егоров главе государства.
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