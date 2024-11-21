Минобороны РФ сообщило об освобождении Дальнего в ДНР
14:00 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Дальнее в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.
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