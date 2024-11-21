Минобороны РФ сообщило об освобождении Дальнего в ДНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Дальнее в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.