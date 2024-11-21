0
0
148
НОВОСТИ

Минобороны РФ сообщило об освобождении Дальнего в ДНР

14:00 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Дальнее в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 21.11.2024
Премьер Ирака обсудил с президентом РФ ситуацию на Ближнем Востоке
0
93
14:12 21.11.2024
Администрация США подливает масло в огонь украинского конфликта — Песков
0
126
13:32 21.11.2024
В этом году налоговые поступления в бюджет РФ выросли на 20% — Путин
0
201
13:20 21.11.2024
Силы РФ водрузили российский флаг в центральной части Курахова в ДНР — Рогов
0
218
13:05 21.11.2024
Либерализм с приходом Трампа отступил, но может вернуться еще более опасным — Сурков
0
254
13:00 21.11.2024
Товарооборот Азербайджана и РФ в январе — октябре 2024 года увеличился на 14,5%
0
218
12:32 21.11.2024
96% раненых в ходе СВО возвращаются в строй после лечения — Цивилева
0
314
12:20 21.11.2024
Никакие санкции Запада не приведут к ограничению внешней торговли РФ — Силуанов
0
328
12:05 21.11.2024
Ядерная политика США серьезно подорвала глобальный стратегический баланс — МИД КНР
0
346
12:00 21.11.2024
Войска РФ уничтожили понтонную переправу через реку Северный Донец
0
307

Возврат к списку