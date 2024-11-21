14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, препятствуя его завершению. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они продолжают подливать масло в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение, используя при этом, естественно, Украину как инструмент в своих руках в своей войне с Российской Федерацией», — подчеркнул представитель Кремля.