0
0
183
НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 150 человек

15:12 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 150 военнослужащих, еще 5 человек сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово. <…> За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 21.11.2024
ВС РФ контролируют более половины Дзержинска в ДНР — Кимаковский
0
63
16:00 21.11.2024
МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые преступления в Газе
0
102
15:32 21.11.2024
Цена нефти Brent на ICE превысила $74 за баррель
0
154
15:00 21.11.2024
Две трети украинцев не доверяют правительству страны — опрос
0
204
14:32 21.11.2024
Премьер Ирака обсудил с президентом РФ ситуацию на Ближнем Востоке
0
276
14:12 21.11.2024
Администрация США подливает масло в огонь украинского конфликта — Песков
0
294
14:00 21.11.2024
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дальнего в ДНР
0
298
13:32 21.11.2024
В этом году налоговые поступления в бюджет РФ выросли на 20% — Путин
0
314
13:20 21.11.2024
Силы РФ водрузили российский флаг в центральной части Курахова в ДНР — Рогов
0
337
13:05 21.11.2024
Либерализм с приходом Трампа отступил, но может вернуться еще более опасным — Сурков
0
381

Возврат к списку