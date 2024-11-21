ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 150 человек
15:12 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 150 военнослужащих, еще 5 человек сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово. <…> За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:12 21.11.2024
- ВС РФ контролируют более половины Дзержинска в ДНР — Кимаковский
- 16:00 21.11.2024
- МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые преступления в Газе
- 15:32 21.11.2024
- Цена нефти Brent на ICE превысила $74 за баррель
- 15:00 21.11.2024
- Две трети украинцев не доверяют правительству страны — опрос
- 14:32 21.11.2024
- Премьер Ирака обсудил с президентом РФ ситуацию на Ближнем Востоке
- 14:12 21.11.2024
- Администрация США подливает масло в огонь украинского конфликта — Песков
- 14:00 21.11.2024
- Минобороны РФ сообщило об освобождении Дальнего в ДНР
- 13:32 21.11.2024
- В этом году налоговые поступления в бюджет РФ выросли на 20% — Путин
- 13:20 21.11.2024
- Силы РФ водрузили российский флаг в центральной части Курахова в ДНР — Рогов
- 13:05 21.11.2024
- Либерализм с приходом Трампа отступил, но может вернуться еще более опасным — Сурков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать