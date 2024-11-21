ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 150 человек

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 150 военнослужащих, еще 5 человек сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово. <…> За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.