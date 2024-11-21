Цена нефти Brent на ICE превысила $74 за баррель
15:32 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $74 за баррель впервые с 11 ноября, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 14:01 мск, цена Brent росла на 1,84%, до $74,15 за баррель.
К 14:06 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $74,1 (+1,77%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2025 года рос на 1,89%, до $70,05 за баррель.
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