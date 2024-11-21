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НОВОСТИ

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые преступления в Газе

16:00 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министр обороны Йоава Галанта. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Как отмечается в документе, «палата предварительного производства МУС единогласно вынесла два решения, отклоняющие возражения со стороны Израиля, поданные в соответствии с Римским статутом. „Она также выдала ордера на арест Нетаньяху и Галанта“ за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины, говорится в пресс-релизе.

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