0
0
68
НОВОСТИ

ВС РФ контролируют более половины Дзержинска в ДНР — Кимаковский

16:12 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% территории Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится под контролем ВС РФ, сообщил в эфире «Соловьев Live» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Мы также работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка, у противника осталось от населенного пункта ну процентов 30-40 по разным оценкам», — сказал Кимаковский.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 21.11.2024
МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые преступления в Газе
0
116
15:32 21.11.2024
Цена нефти Brent на ICE превысила $74 за баррель
0
164
15:12 21.11.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 150 человек
0
190
15:00 21.11.2024
Две трети украинцев не доверяют правительству страны — опрос
0
214
14:32 21.11.2024
Премьер Ирака обсудил с президентом РФ ситуацию на Ближнем Востоке
0
287
14:12 21.11.2024
Администрация США подливает масло в огонь украинского конфликта — Песков
0
305
14:00 21.11.2024
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дальнего в ДНР
0
306
13:32 21.11.2024
В этом году налоговые поступления в бюджет РФ выросли на 20% — Путин
0
324
13:20 21.11.2024
Силы РФ водрузили российский флаг в центральной части Курахова в ДНР — Рогов
0
343
13:05 21.11.2024
Либерализм с приходом Трампа отступил, но может вернуться еще более опасным — Сурков
0
387

Возврат к списку