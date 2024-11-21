ВС РФ контролируют более половины Дзержинска в ДНР — Кимаковский

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% территории Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится под контролем ВС РФ, сообщил в эфире «Соловьев Live» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Мы также работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка, у противника осталось от населенного пункта ну процентов 30-40 по разным оценкам», — сказал Кимаковский.