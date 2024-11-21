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НОВОСТИ

В Белоруссию прибыла очередная батарея российских ЗРК «Тор-М2» — Минобороны

17:00 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередная батарея российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» поступила в Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Поступление очередной партии зенитного ракетного комплекса является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в вопросах в совершенствовании единой региональной системы противовоздушной обороны», — заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил полковник Андрей Северинчик, слова которого приводит пресс-служба оборонного ведомства.

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