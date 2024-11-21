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НОВОСТИ

ЕС считает ордеры МУС против Нетаньяху и Галанта обязательными к исполнению — Боррель

17:12 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз считает обязательными к исполнению ордеры Международного уголовного суда на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Иордании.

Он подчеркнул, что ЕС «принял к сведению эти решения». По его словам, они «обязательны для всех участников МУС, в число которых входят страны ЕС», — сказал он.

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