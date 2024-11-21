Израильский министр предложил в ответ на ордера МУС присоединить Западный берег Иордана

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии «Оцма ехудит» («Еврейская сила») Итамар Бен-Гвир осудил решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. В качестве ответной меры он предложил распространить израильский суверенитет на всю территорию Западного берега реки Иордан.

«Ответ на эти ордеры на арест — распространение суверенитета на всю территорию Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега — прим. ТАСС), строительство поселений во всех частях страны и разрыв связей с террористической администрацией (Палестинская национальная администрация в Рамалле — прим. ТАСС), а также санкции», — написал он на своей странице в соцсети X.