Израильский министр предложил в ответ на ордера МУС присоединить Западный берег Иордана
17:40 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии «Оцма ехудит» («Еврейская сила») Итамар Бен-Гвир осудил решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. В качестве ответной меры он предложил распространить израильский суверенитет на всю территорию Западного берега реки Иордан.
«Ответ на эти ордеры на арест — распространение суверенитета на всю территорию Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега — прим. ТАСС), строительство поселений во всех частях страны и разрыв связей с террористической администрацией (Палестинская национальная администрация в Рамалле — прим. ТАСС), а также санкции», — написал он на своей странице в соцсети X.
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