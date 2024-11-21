Америка расширила санкции, чтобы помешать РФ «использовать международную финансовую систему»

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США внесли в санкционные списки по России 16 физических лиц и более 90 структур. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Как следует из документа, рестрикции будут действовать в отношении 15 россиян и одного гражданина Чехии. В санкционные списки внесены, в частности, российские банки и их дочерние структуры, включая зарубежные. Минфин США заявил, что ограничительные меры направлены на то, чтобы помешать России «использовать международную финансовую систему».