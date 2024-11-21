0
0
0
НОВОСТИ

Америка расширила санкции, чтобы помешать РФ «использовать международную финансовую систему»

19:00 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США внесли в санкционные списки по России 16 физических лиц и более 90 структур. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Как следует из документа, рестрикции будут действовать в отношении 15 россиян и одного гражданина Чехии. В санкционные списки внесены, в частности, российские банки и их дочерние структуры, включая зарубежные. Минфин США заявил, что ограничительные меры направлены на то, чтобы помешать России «использовать международную финансовую систему».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:20 21.11.2024
Фицо и Вучич договорились поехать на Победы в Москву 9 мая 2025 года
0
173
17:42 21.11.2024
Артист Владимир Девятов посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
214
17:40 21.11.2024
Израильский министр предложил в ответ на ордера МУС присоединить Западный берег Иордана
0
251
17:12 21.11.2024
ЕС считает ордеры МУС против Нетаньяху и Галанта обязательными к исполнению — Боррель
0
306
17:00 21.11.2024
В Белоруссию прибыла очередная батарея российских ЗРК «Тор-М2» — Минобороны
0
306
16:32 21.11.2024
Оппозиция в Абхазии настаивает на отзыве из парламента соглашения по инвестпроектам
0
341
16:12 21.11.2024
ВС РФ контролируют более половины Дзержинска в ДНР — Кимаковский
0
373
16:00 21.11.2024
МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые преступления в Газе
0
376
15:32 21.11.2024
Цена нефти Brent на ICE превысила $74 за баррель
0
388
15:12 21.11.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 150 человек
0
411

Возврат к списку