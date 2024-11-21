Глава Минобороны ФРГ отказался выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера
22:10 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался выдвигать свою кандидатуру в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом он заявил в видеообращении к членам СДПГ.
«Я только что сообщил руководству нашей партии, что не надо рассчитывать на меня как на кандидата на пост канцлера», — сообщил Писториус. «В лице Олафа Шольца мы имеем выдающегося канцлера», — добавил министр, тем самым дав понять, что открывает путь для выдвижения кандидатуры действующего главы правительства.
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