Глава Минобороны ФРГ отказался выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался выдвигать свою кандидатуру в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом он заявил в видеообращении к членам СДПГ.

«Я только что сообщил руководству нашей партии, что не надо рассчитывать на меня как на кандидата на пост канцлера», — сообщил Писториус. «В лице Олафа Шольца мы имеем выдающегося канцлера», — добавил министр, тем самым дав понять, что открывает путь для выдвижения кандидатуры действующего главы правительства.