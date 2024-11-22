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НОВОСТИ

В Белом Доме заявили, что США знали о запуске РФ баллистической ракеты средней дальности

22:45 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов консультировалась с Украиной и союзниками в последние дни, чтобы подготовиться к ответному удару РФ. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В последние дни мы провели консультации с Украиной, нашими близкими союзниками и партнерами, чтобы помочь им подготовиться», — сказала она, комментируя удар ракетой средней дальности «Орешник». Как утверждала Жан-Пьер, США «знали о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности против Украины».

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