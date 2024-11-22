За ночь сбиты 23 украинских БПЛА над Брянской, Калужской и Курской областями — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Брянской, Калужской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, 9 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и 2 БПЛА — над территорией Курской области», — сказали там.