За ночь сбиты 23 украинских БПЛА над Брянской, Калужской и Курской областями — МО РФ
09:00 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Брянской, Калужской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, 9 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и 2 БПЛА — над территорией Курской области», — сказали там.
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