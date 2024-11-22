Иран запустит новые центрифуги в ответ на антииранскую резолюцию МАГАТЭ — заявление
09:05 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) введет в эксплуатацию значительное количество новых центрифуг для обогащения урана в ответ на антииранскую резолюцию, принятую в четверг Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в совместном заявлении МИД исламской республики и ОАЭИ.
«Профильные структуры Ирана на различных уровнях ранее предупреждали, что принятие любых мер, направленных на конфронтацию, и использование Совета управляющих [МАГАТЭ] для продвижения незаконных, политически мотивированных заявлений столкнется с ответными мерами. <…> В связи с этим глава ОАЭИ распорядился принять соответствующие меры, в том числе запустить значительное количество новых передовых центрифуг разного типа», — отмечается в публикации, размещенной в телеграм-канале иранского МИД.
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