В Москве за сутки выпало 44% от месячной нормы осадков — синоптик

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

За прошедшие сутки в Москве выпало 44% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 102%. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«За последние 24 часа в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 23 мм осадков (за день -12 мм, за ночь — 11 мм), что составляет 44% от всей месячной нормы. Таким образом, столица уже перевыполнила месячный план по осадкам — 64 мм при норме 52 мм», — отметил Тишковец.

Синоптик добавил, что в Подмосковье за прошедшие сутки выпало 102% месячной нормы осадков.

Осадки выпадали также в Тульской (Суворов — 24 мм), Владимирской (Александров -24 мм), Смоленской (Вязьма — 29 мм), Калужской (Мосальск — 36 мм), Курской — (Рыльск -37 мм), Орловской (Дмитровск-Орловский — 40 мм или 90% от нормы всего ноября) областях, в Твери — 31 мм и Брянске — 32 мм, отмечается в сообщении. В Москве 22 ноября осадков не ожидается.