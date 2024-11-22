В Москве за сутки выпало 44% от месячной нормы осадков — синоптик
09:32 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
За прошедшие сутки в Москве выпало 44% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 102%. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
«За последние 24 часа в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 23 мм осадков (за день -12 мм, за ночь — 11 мм), что составляет 44% от всей месячной нормы. Таким образом, столица уже перевыполнила месячный план по осадкам — 64 мм при норме 52 мм», — отметил Тишковец.
Синоптик добавил, что в Подмосковье за прошедшие сутки выпало 102% месячной нормы осадков.
Осадки выпадали также в Тульской (Суворов — 24 мм), Владимирской (Александров -24 мм), Смоленской (Вязьма — 29 мм), Калужской (Мосальск — 36 мм), Курской — (Рыльск -37 мм), Орловской (Дмитровск-Орловский — 40 мм или 90% от нормы всего ноября) областях, в Твери — 31 мм и Брянске — 32 мм, отмечается в сообщении. В Москве 22 ноября осадков не ожидается.
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