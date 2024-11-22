Американский инвестор заявил о желании купить взорванный «Северный поток-2»

10:00 Источник: РБК

Американский инвестор Стивен Линч, который 20 лет занимался бизнесом в России, обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если трубопровод «Северный поток-2» выставят на аукцион, пишет The Wall Street Journal.

По мнению инвестора, владение трубопроводом может стать рычагом давления на Россию в мирных переговорах и послужить долгосрочным интересам США. РБК