Пушилин посетил окрестности Курахова

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава ДНР Денис Пушилин посетил недавно освобожденный от ВСУ населенный пункт Кураховка, следует из видео в телеграм-канале руководителя региона.

«Могу сказать, что находимся сегодня в Кураховке, очень созвучно. К сожалению, пока еще не Курахово, но это все очень близко», — сказал Пушилин.