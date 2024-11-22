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НОВОСТИ

Белоусов заявил, находясь в зоне СВО, что лучшие части ВСУ перемолоты

10:20 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Андрей Белоусов заявил, находясь в зоне СВО, что лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ) перемолоты.

«Перемололи здесь лучшие части [ВСУ]», — сказал он в видео, предоставленном Минобороны России.

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