Иран приступил к установке центрифуг трех новых поколений для обогащения урана — ТВ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран начал установку на своих ядерных объектах газовых центрифуг, представляющих три новых поколения, по разделению изотопов урана, что позволит ему существенно нарастить запасы обогащенного ядерного топлива. Об этом сообщил телеканал SNN.

По его информации, такое решение было принято в ответ на резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, содержащую критику в адрес Тегерана.