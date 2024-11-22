0
0
0
НОВОСТИ

Иран приступил к установке центрифуг трех новых поколений для обогащения урана — ТВ

10:32 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран начал установку на своих ядерных объектах газовых центрифуг, представляющих три новых поколения, по разделению изотопов урана, что позволит ему существенно нарастить запасы обогащенного ядерного топлива. Об этом сообщил телеканал SNN.

По его информации, такое решение было принято в ответ на резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, содержащую критику в адрес Тегерана.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9161
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9553
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
8997
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9233
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9152
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9181
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9135
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9186
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9096
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9061

Возврат к списку