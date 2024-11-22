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НОВОСТИ

Российские гимнастки не смогут выступить на чемпионате мира 2025 года в Бразилии — Винер

11:32 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спортсмены будут лишены возможности выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет в августе 2025 года в Бразилии. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

Соревнования пройдут с 20 по 24 августа в Рио-де-Жанейро.

«К сожалению, у российских гимнасток не будет возможности выступить на чемпионате мира в Бразилии даже в нейтральном статусе, — рассказала Винер. — Дело в том, что для участия в этом турнире перед этим необходимо будет выступить в квалификационных соревнованиях — чемпионате Европы в Таллине. Но на этот старт мы не можем быть допущены по причине запрета со стороны европейской гимнастической федерации».

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