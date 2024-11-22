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Испытание «Орешника» показало способность РФ опередить Запад в принятии ответных мер — FT

12:00 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевое испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало серьезным предупреждением со стороны России в адрес западных стран. Об этом говорится в материале, опубликованном в британской газете Financial Times (FT).

По ее мнению, удар показал способность России «опередить Запад в принятии ответных мер». Согласно оценкам издания, с начала специальной военной операции власти РФ прилагают все усилия, чтобы «сдержать западную поддержку Украины».

Как отмечает газета, получение Пентагоном уведомления незадолго до пуска «Орешника» говорит о том, что «даже во время усиления напряженности Москва соблюдает протоколы безопасности».

Издание считает, что испытание «Орешника» заставит Украину настойчивее требовать от США предоставить ей комплексы противоракетной обороны THAAD. Но все попытки властей в Киеве окажутся тщетными — они «вряд ли вообще получат эти системы», полагает FT. Украина просила США отправить ей батареи ПРО THAAD еще в декабре 2023 года.

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