В эти выходные Москву накроет балканский циклон «Каэтано»
12:05 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Активный балканский циклон «Каэтано» накроет столичный регион 23 ноября, в субботу, из-за чего в Москве наступит метеорологическая зима. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
«В субботу столичный регион будет атакован довольно активным балканским циклоном „Каэтано“ с юго-запада, из-за чего в Москве зарядят обильные влажные снегопады — выпадет в переводе на воду 9-11 мм осадков. Проснувшись по утру в первый выходной, москвичи обнаружат за окном снежный пейзаж — в городе начнется формирование устойчивого снежного покрова, высота которого составит 4-6 см, что точь-в-точь соответствует климатической норме для 23 ноября», — написал Тишковец.
По словам синоптика, в воскресенье, 24 ноября, в Москве произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям и наступит метеорологическая зима. «Благодаря гребню антициклона погода наладится, из-за облаков выглянет солнце, без осадков, и подморозит: под утро -2…-5, днем 0…-3», — добавил Тишковец.
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