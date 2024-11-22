Фицо заявил, что не боится критики ЕС за решение посетить парад в Москве 9 мая
13:20 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не боится критики со стороны других европейских лидеров из-за своего решения посетить парад Победы в Москве 9 мая 2025 года. Об этом он заявил в интервью Радио и телевидению Сербии.
«Нет, я не боюсь, потому что меня уже критикуют, значит, это уже началось. Я вам скажу: либо мы суверенны, и нам не обязательно получать согласие каких-то крупных стран для наших решений, либо суверенитета не существует, и тогда мы будем делать только то, что хотят крупные игроки на международной арене. <…> Я знаю, какую роль сыграла Красная армия, когда она освобождала Чехословакию», — ответил Фицо на вопрос о возможной критике со стороны лидеров других стран ЕС из-за поездки в Россию.
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