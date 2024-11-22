Меркель заявила, что верна своим решениям по «Северному потоку — 2»
13:32 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что остается верна своим решениям по трубопроводу «Северный поток — 2», указав на последствия остановки его работы в виде удорожания энергоресурсов.
«Я верна своим решениям», — сказала Меркель в интервью журналу Der Spiegel, отвечая на вопрос, считает ли она правильным, что Германия не остановила реализацию проекта после воссоединения Крыма с Россией.
Экс-канцлер пояснила, что ее целью было обеспечить германскую экономику дешевым газом. «Мы видим теперь, какие последствия для нашей страны имеют высокие цены на энергоресурсы», — добавила она.
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