Москвичи могут выбрать клички для троих малайских медвежат
13:18 22.11.2024
В Московском зоопарке теперь будут жить три малайских медведя. Сразу два медвежонка скоро прибудут в столицу. "Девятимесячные медвежата присоединятся к девочке, которая приехала в зоопарк в августе, - рассказал глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. - Она освоилась на новом месте, научилась лазать по лесенке и бревнам. Несмотря на то, что пока она находится в закрытом вольере под наблюдением зоологов, у медведицы уже появились сотни поклонников".
Новых медвежат сначала отправят в карантинную зону, а затем переселят к медведице того же вида.
А участники проекта «Активный гражданин» смогут выбрать клички для всех трех животных. Для первой самки уже предложили несколько вариантов - Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави и Сунни. Самца предлагают назвать Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави и Лука. Второй самке придумали такие варианты клички, как Манго, Малаша, Звездочка, Кира, Ассоль и Парвати.
Медвежата едят молочную смесь, детские творожки, фруктовые пюре и кусочки свежих персиков, яблок, манго, банана и тыквы.
Первой медведице, прибывшая в Московский зоопарк летом, недавно исполнилось девять месяцев. Она уже с удовольствием играет с людьми, которые за ней ухаживают.
«Мы очень рады, что в Московском зоопарке поселятся сразу три краснокнижных малайских медвежонка, - говорит генеральный директор Московского Светлана Акулова. - Для них созданы комфортные условия. Наши зоологи разработали рацион для малышей, они будут следить за тем, как медвежата растут, развиваются. У нас по-прежнему работают сотрудники, которые ухаживали за солнечными мишками в зоопарке в конце 1980-х годов», —
Малайские медведи, или бируанги, считаются одними из самых редких представителей семейства медвежьих.
НОВОСТИ
- 13:42 22.11.2024
- Герман Греф: Наша задача – создать систему, которая будет на стороне человека
- 13:32 22.11.2024
- Меркель заявила, что верна своим решениям по «Северному потоку — 2»
- 13:20 22.11.2024
- Фицо заявил, что не боится критики ЕС за решение посетить парад в Москве 9 мая
- 13:05 22.11.2024
- Россия будет вынуждена реагировать на попытки милитаризовать космос — Борисов
- 13:00 22.11.2024
- В США и Европе предложили вернуть Киеву ядерное оружие — NYT
- 12:32 22.11.2024
- Германия ожидает, что страны — партнеры по ЕС будут принимать больше беженцев с Украины
- 12:20 22.11.2024
- Евросоюз отстал от противника в развитии беспилотных систем — немецкий генерал
- 12:05 22.11.2024
- В эти выходные Москву накроет балканский циклон «Каэтано»
- 12:00 22.11.2024
- Испытание «Орешника» показало способность РФ опередить Запад в принятии ответных мер — FT
- 11:32 22.11.2024
- Российские гимнастки не смогут выступить на чемпионате мира 2025 года в Бразилии — Винер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать