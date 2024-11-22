0
0
75
НОВОСТИ

Москвичи могут выбрать клички для троих малайских медвежат

13:18 22.11.2024

В Московском зоопарке теперь будут жить три малайских медведя. Сразу два медвежонка скоро прибудут в столицу. "Девятимесячные медвежата присоединятся к девочке, которая приехала в зоопарк в августе, - рассказал глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. - Она освоилась на новом месте, научилась лазать по лесенке и бревнам. Несмотря на то, что пока она находится в закрытом вольере под наблюдением зоологов, у медведицы уже появились сотни поклонников".

Новых медвежат сначала отправят в карантинную зону, а затем переселят к медведице того же вида.

А участники проекта «Активный гражданин» смогут выбрать клички для всех трех животных. Для первой самки уже предложили несколько вариантов - Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави и Сунни. Самца предлагают назвать Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави и Лука. Второй самке придумали такие варианты клички, как Манго, Малаша, Звездочка, Кира, Ассоль и Парвати.

Медвежата едят молочную смесь, детские творожки, фруктовые пюре и кусочки свежих персиков, яблок, манго, банана и тыквы.

Первой медведице, прибывшая в Московский зоопарк летом, недавно исполнилось девять месяцев. Она уже с удовольствием играет с людьми, которые за ней ухаживают.

«Мы очень рады, что в Московском зоопарке поселятся сразу три краснокнижных малайских медвежонка, - говорит генеральный директор Московского Светлана Акулова. - Для них созданы комфортные условия. Наши зоологи разработали рацион для малышей, они будут следить за тем, как медвежата растут, развиваются. У нас по-прежнему работают сотрудники, которые ухаживали за солнечными мишками в зоопарке в конце 1980-х годов», —

Малайские медведи, или бируанги, считаются одними из самых редких представителей семейства медвежьих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:42 22.11.2024
Герман Греф: Наша задача – создать систему, которая будет на стороне человека
0
33
13:32 22.11.2024
Меркель заявила, что верна своим решениям по «Северному потоку — 2»
0
100
13:20 22.11.2024
Фицо заявил, что не боится критики ЕС за решение посетить парад в Москве 9 мая
0
115
13:05 22.11.2024
Россия будет вынуждена реагировать на попытки милитаризовать космос — Борисов
0
149
13:00 22.11.2024
В США и Европе предложили вернуть Киеву ядерное оружие — NYT
0
186
12:32 22.11.2024
Германия ожидает, что страны — партнеры по ЕС будут принимать больше беженцев с Украины
0
203
12:20 22.11.2024
Евросоюз отстал от противника в развитии беспилотных систем — немецкий генерал
0
216
12:05 22.11.2024
В эти выходные Москву накроет балканский циклон «Каэтано»
0
268
12:00 22.11.2024
Испытание «Орешника» показало способность РФ опередить Запад в принятии ответных мер — FT
0
273
11:32 22.11.2024
Российские гимнастки не смогут выступить на чемпионате мира 2025 года в Бразилии — Винер
0
299

Возврат к списку