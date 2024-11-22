Москвичи могут выбрать клички для троих малайских медвежат

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В Московском зоопарке теперь будут жить три малайских медведя. Сразу два медвежонка скоро прибудут в столицу. "Девятимесячные медвежата присоединятся к девочке, которая приехала в зоопарк в августе, - рассказал глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. - Она освоилась на новом месте, научилась лазать по лесенке и бревнам. Несмотря на то, что пока она находится в закрытом вольере под наблюдением зоологов, у медведицы уже появились сотни поклонников".

Новых медвежат сначала отправят в карантинную зону, а затем переселят к медведице того же вида.

А участники проекта «Активный гражданин» смогут выбрать клички для всех трех животных. Для первой самки уже предложили несколько вариантов - Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави и Сунни. Самца предлагают назвать Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави и Лука. Второй самке придумали такие варианты клички, как Манго, Малаша, Звездочка, Кира, Ассоль и Парвати.

Медвежата едят молочную смесь, детские творожки, фруктовые пюре и кусочки свежих персиков, яблок, манго, банана и тыквы.

Первой медведице, прибывшая в Московский зоопарк летом, недавно исполнилось девять месяцев. Она уже с удовольствием играет с людьми, которые за ней ухаживают.

«Мы очень рады, что в Московском зоопарке поселятся сразу три краснокнижных малайских медвежонка, - говорит генеральный директор Московского Светлана Акулова. - Для них созданы комфортные условия. Наши зоологи разработали рацион для малышей, они будут следить за тем, как медвежата растут, развиваются. У нас по-прежнему работают сотрудники, которые ухаживали за солнечными мишками в зоопарке в конце 1980-х годов», —

Малайские медведи, или бируанги, считаются одними из самых редких представителей семейства медвежьих.