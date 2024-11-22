Правительство РФ досрочно снимет запрет экспорта бензина

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство планирует досрочно снять запрет на экспорт бензина, уже в ближайшие дни будут готовы соответствующие документы. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

«Будет снят, сейчас готовятся документы. Это ближайшие дни. Сложно сказать, с 1 декабря или [с другой даты будут сняты ограничения]», — сказал он, отвечая на вопрос, когда именно будет снят запрет.