Правительство РФ досрочно снимет запрет экспорта бензина
15:00 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство планирует досрочно снять запрет на экспорт бензина, уже в ближайшие дни будут готовы соответствующие документы. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.
«Будет снят, сейчас готовятся документы. Это ближайшие дни. Сложно сказать, с 1 декабря или [с другой даты будут сняты ограничения]», — сказал он, отвечая на вопрос, когда именно будет снят запрет.
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