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НОВОСТИ

Минобороны РФ сообщило об освобождении Новодмитровки в ДНР

15:32 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

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