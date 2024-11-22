Минобороны РФ сообщило об освобождении Новодмитровки в ДНР

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.