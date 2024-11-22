Украине ради мира пора задуматься над территориальными уступками России — FP
16:12 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украине пора задуматься над тем, на какие территориальные и иные уступки ей следует пойти, чтобы наконец заключить мирное соглашение с Россией на фоне отчаянного положения ВСУ в зоне СВО. Такое мнение приводится в статье американского журнала Foreign Policy (FP).
По мнению издания, для Украины «настало время заключить наиболее выгодный мир, который сейчас возможен», если она хочет сохранить свой суверенитет. На Западе «практически нет серьезных дискуссий о том, что Украине придется обменять территорию на мир», указывает журнал. По его оценкам, Киеву также предстоит задуматься над тем, чем еще ему придется пожертвовать ради завершения конфликта.
В материале отмечается, что западным чиновникам в публичных выступлениях следует прекратить настаивать на необходимости добиться стратегического поражения России, чтобы не препятствовать дипломатическим усилиям по урегулированию украинского кризиса.
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