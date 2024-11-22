Все боевые блоки ракеты «Орешник» достигли цели

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все боевые блоки баллистической ракеты средней дальности «Орешник» достигли объекта оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепре (ранее — Днепропетровск). Цель пуска достигнута, сообщили в Минобороны РФ.

«21 ноября 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории Российской Федерации вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении „Орешник“. Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения», — сообщили в российском военном ведомстве.