Экс-президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что находится за пределами республики

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания, подавший в отставку на этой неделе, сообщил ТАСС, что находится за пределами республики.

«Я сейчас не в Абхазии, улетаю в Москву на какое-то количество дней», — сказал собеседник агентства.