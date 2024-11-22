Экс-президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что находится за пределами республики
17:00 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Абхазии Аслан Бжания, подавший в отставку на этой неделе, сообщил ТАСС, что находится за пределами республики.
«Я сейчас не в Абхазии, улетаю в Москву на какое-то количество дней», — сказал собеседник агентства.
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