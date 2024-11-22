В Раде назвали число случаев дезертирства в ВСУ сумасшедшим

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев дезертирства и самовольного оставления части в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно возросло и приобрело сумасшедшие масштабы. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Сейчас цифры [самовольного оставления части] намного выросли. Я не имею права их озвучивать, но они сумасшедшие», — сказала она в интервью украинскому изданию «Телеграф».

По ее словам, такие случаи становятся массовыми из-за отсутствия мотивации. Скороход подчеркнула, что большинство насильно мобилизованных граждан не готовы воевать и сбегают. «Люди по большому счету не понимают, на сколько они идут в армию. И у всех уже психологически сложилось [убеждение], что они уходят в один конец», — добавила она.

При этом депутат рассказала, что сотрудники военкоматов жалуются, что «они демонизируются» в обществе.