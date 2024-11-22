Посетители Пушкинского музея познакомятся с технологиями Сбера

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Углубить знание о предметах искусства и сделать процесс знакомства с ними удобным и захватывающим помогут уникальные цифровые и Al-технологии Сбера https://files.sberdisk.ru/s/CorIycsaz0cGV3j . Познакомиться с ними могут посетители выставки «От слепка до пикселя. Искусство через призму данных», открывшейся в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в рамках совместного проекта со Сбером.

Благодаря технологиям 3D-сканирования и AI-реконструкции изображений от Sber Metaverse Tech научные сотрудники музея получили объемные образы экспонатов, необходимые в реставрационной, исследовательской и популяризаторской деятельности. Другая, не менее значимая часть проекта, посвящена исследованию потенциала искусственного интеллекта и его взаимодействию с искусствоведом.

Для создания объемных образов была сделана оцифровка коллекции и выбраны произведения искусства: скульптура, декоративно-прикладное творчество, фрагменты античных произведений. Размеры отобранных предметов совершенно разные. На выставке, например, представлена 3D-модель слепка с «Колодца пророков» (оригинал был исполнен Клаусом Слютером), который требовал выполнения высотных работ, и есть миниатюрная настольная печать с фигурной ручкой, принадлежавшей роду Медичи. Материалы отобранных произведений тоже различаются: есть глиняный фигурный сосуд, ваза с подглазурной росписью, гипсовые слепки и другие предметы искусства.

3D-сканирование от Сбера помогло виртуально смоделировать целостную форму предметов искусства по их осколкам – эту технологию, например, демонстрирует воссоздание внешнего вида древнесирийского кувшина. Такая модель впоследствии может пригодиться для восполнения утраченных форм любых предметов. А высокоточное сканирование труднодоступных глазу деталей поможет искусствоведам дополнить свои знания о предмете, а зрителям – не упустить ни одной подробности.

Еще одна часть выставочного проекта посвящена исследованию применения генеративной нейросети Сбера Kandinsky в области искусствоведения. Специалисты Пушкинского музея и промпт-инженеры Сбера работали с картиной Лукаса Кранаха Старшего «Мадонна с Младенцем». Применяя традиционные искусствоведческие и экспериментальные подходы, они стремились найти ответы на вопросы о будущем культурного наследия и его связи с развитием технологий. Взаимодействие с искусственным интеллектом помогает формулировать вопросы о новых способах сохранения произведений искусства и о том, какой «жизненный путь» их ждет в цифровом мире. Этот проект показал нюансы работы фундаментальных моделей, позволил выйти далеко за рамки искусствоведческого дискурса и поразмышлять над новыми формами передачи культурного опыта. Результаты полугодового исследования будут использованы для обучения новых версий модели.

Также на выставке в ГМИИ им. А.С. Пушкина представлена подборка работ из собрания музея, которые демонстрируют развитие технологий создания репродукций в XX-XXI веках.

В начале года ГМИИ им. А.С. Пушкина и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации. Музей и крупнейшая технологическая компания страны вместе работают над оцифровкой и сохранением мирового культурного наследия для потомков.