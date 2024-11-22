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Медведев заявил, что Трамп может положить конец украинскому конфликту

22:30 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп может добиться урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Исходим из того, что избранный президент Трамп — прагматичный человек. <…> Господин Трамп во всеуслышание заявил, что он будет заниматься прекращением этого конфликта в кратчайшие сроки. А он может это сделать, поскольку все ключи находятся в Вашингтоне», — сказал Медведев.

Трамп на состоявшихся 5 ноября выборах президента США одержал победу над представительницей демократов Камалой Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года. Трамп неоднократно заявлял, что намерен остановить конфликт на Украине как можно скорее.


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