Медведев заявил, что Трамп может положить конец украинскому конфликту
22:30 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Исходим из того, что избранный президент Трамп — прагматичный человек. <…> Господин Трамп во всеуслышание заявил, что он будет заниматься прекращением этого конфликта в кратчайшие сроки. А он может это сделать, поскольку все ключи находятся в Вашингтоне», — сказал Медведев.
Трамп на состоявшихся 5 ноября выборах президента США одержал победу над представительницей демократов Камалой Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года. Трамп неоднократно заявлял, что намерен остановить конфликт на Украине как можно скорее.
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