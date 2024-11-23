Киев перебросил в Часов Яр резерв из числа элитных подразделений
09:30 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Часов Яр резервные силы из числа элитных подразделений для удержания обороны в районе Часовояровского огнеупорного комбината. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«Средства объективного контроля зафиксировали переброску в Часов Яр резервных сил противника. Есть информация, что это бойцы одного из элитных подразделений ВСУ. Сейчас ВСУ пытаются малыми группами заводить их в промзону огнеупорного завода. Вероятно, намереваются усилить оборону опорного пункта», — сообщили в силовых структурах.
Там добавили, что тела погибших солдат ВСУ также оставляют в границах промзоны. «Погибших слишком много, у них нет физических сил всех забрать», — подытожили в силовых структурах.
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