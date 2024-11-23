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Разведывательный БПЛА был обнаружен рядом с британским авианосцем в Гамбурге — Bild

10:00 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательный беспилотник был обнаружен рядом с британским авианосцем HMS Queen Elizabeth в порту Гамбурга; попытки вывести его из строя не увенчались успехом, он скрылся. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, в районе места стоянки британского военного корабля Бундесвер создал зону безопасности, которую круглые сутки охраняют военные. В пятницу около 04:25 (06:25 мск) водная полиция заметила подозрительный беспилотник размером 1,5 на 1,5 метра. В правоохранительных органах считают, что БПЛА «шпионил» за авианосцем.

Попытки вывести из строя или вынудить беспилотник сесть ни к чему не привели. Поскольку он покинул военную зону безопасности, обязанность установить личности запустивших аппарат возложили на полицейских. Они проследили путь БПЛА, он скрылся в районе контейнерного терминала. Найти его, а также тех, кто управлял дроном, не удалось.

При этом Bild утверждает, что одним из собственников контейнерного терминала якобы является китайская сторона. Ведомство по уголовным делам Гамбурга начало расследование происшедшего.

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