Звуковая волна от столкновения пяти галактик дошла до Земли
12:00 23.11.2024 Источник: Российская газета
До Земли дошла ударная волна от столкновения галактик. Об этом сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS). Отмечается, что это одна из мощнейших волн, когда-либо зафиксированных учеными.
Столкновение произошло в группе галактик под названием Квинтет Стефана, находящейся в 290 миллионах световых лет от Земли.
Астрономы рассказали, что одна из галактик (NGC 7318b), двигаясь со скоростью 3,2 миллиона километров в час, врезалась в "соседей". Следствием этого и стала звуковая волна, похожая на звук от пролетающего поблизости реактивного истребителя.
По словам ученых, речь идет о редчайшем событии. "Российская газета"
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