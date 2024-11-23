Звуковая волна от столкновения пяти галактик дошла до Земли

12:00 Источник: Российская газета

До Земли дошла ударная волна от столкновения галактик. Об этом сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS). Отмечается, что это одна из мощнейших волн, когда-либо зафиксированных учеными.

Столкновение произошло в группе галактик под названием Квинтет Стефана, находящейся в 290 миллионах световых лет от Земли.

Астрономы рассказали, что одна из галактик (NGC 7318b), двигаясь со скоростью 3,2 миллиона километров в час, врезалась в "соседей". Следствием этого и стала звуковая волна, похожая на звук от пролетающего поблизости реактивного истребителя.

По словам ученых, речь идет о редчайшем событии. "Российская газета"