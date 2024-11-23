Украина не должна одна принимать решение о начале переговоров с РФ — Меркель
11:30 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о начале переговоров с РФ о дипломатическом завершении украинского кризиса не может принимать один Киев. Такое мнение в интервью газете Corriere della Sera высказала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Переговоры, разумеется, нельзя вести через голову Украины. Но в то же время думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение [кризиса]. Не может это решать один Киев», — считает политик.
Она затруднилась ответить, когда, по ее мнению, может начаться этот процесс. Меркель также пояснила, что не стала отказываться от «Северного потока — 2», руководствуясь экономическими интересами Германии. «Я считала своей задачей обеспечить германскую экономику газом по хорошей цене. И мы видим сейчас, какие последствия несет для Германии высокая стоимость энергоносителей», — сказала Меркель. Она отметила, что по политическим соображениям стремилась поддерживать экономические связи с Россией, указав, что считает эффективным сочетание «дипломатии» и «принципа сдерживания» для выстраивания этих отношений.
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