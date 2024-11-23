Путин огласит послание парламенту в следующем году, подготовка уже началась — Песков
11:00 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послание президента РФ Федеральному собранию уже готовится, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин выступит с обращением в следующем году — в конце зимы или весной, добавил он.
«Ну, конечно, — ответил представитель Кремля на вопрос, началась ли подготовка. — Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянутый во времени».
По словам Пескова, «пока нет точных дат», однако совершенно точно послание не будет оглашено до конца 2024 года. «Не этот [год]. Сейчас, собственно, послание оглашается традиционно весной где-то, в конце зимы», — добавил пресс-секретарь президента.
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