Путин огласит послание парламенту в следующем году, подготовка уже началась — Песков

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента РФ Федеральному собранию уже готовится, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин выступит с обращением в следующем году — в конце зимы или весной, добавил он.

«Ну, конечно, — ответил представитель Кремля на вопрос, началась ли подготовка. — Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянутый во времени».

По словам Пескова, «пока нет точных дат», однако совершенно точно послание не будет оглашено до конца 2024 года. «Не этот [год]. Сейчас, собственно, послание оглашается традиционно весной где-то, в конце зимы», — добавил пресс-секретарь президента.