12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Великобритания не хотят урегулирования украинского кризиса, а стремятся «палестинизировать» его и превратить в глобальный, однако Россия не попала в эту ловушку. С таким комментарием выступила газета Sabah.

«Все видят, что США и Великобритания не хотят разрешения украинского кризиса. При этом цель США — превратить его в хронический. Самым большим риском для Европы была „сомализация“ (или „афганизация“) Украины. Это уже сделано, на очереди ее „палестинизация“ и введение в состояние геополитической комы, что еще больше укрепит военную и экономическую гегемонию США над Европой. Нет никаких сомнений в том, что США должны сделать вечным украинский кризис для достижения своих колониальных целей или сохранения глобальных амбиций. Украина, как Палестина, попав в спираль хаоса, гнева, разрушений, нищеты, насилия, голода, изгнаний и войны, станет главным экспортером проблем для Европы», — считает обозреватель издания Берджан Тутар.

Именно поэтому, добавляет он, США и Великобритания сорвали реализацию соглашений, подготовленных для переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле в марте 2022 года. «В течение трех лет США и Великобритания пытаются создать из украинского кризиса палестинскую проблему. В какой-то степени они преуспели, но [президент РФ Владимир] Путин, который с самого начала знал об этих коварных замыслах, проявляет осторожность. Он не попал в ловушку США, стремящихся сделать войну глобальной, хотя многие красные линии уже пересечены», — подчеркивает автор публикации.