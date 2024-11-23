В Минобороны РФ сообщили об ударах по военным аэродромам Украины

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нанесли удары по военным аэродромам Украины, а также скоплениям сил противника в 149 районах, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», — сказали в министерстве.

Как добавили в ведомстве, на земле уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.