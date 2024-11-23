Ракетную программу Украины тормозит нехватка финансирования и мощностей — WSJ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина пытается развивать свою ракетную программу, но ей не хватает финансирования и мощностей, и Киев еще надолго останется зависимым от партнеров в отношении некоторых видов оружия. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских чиновников.

Аналитики газеты отмечают, что нехватка финансирования может значительно ограничить эффективность украинской программы. Эксперты также обращают внимание, что украинские ракетные технологии опираются на советские разработки, однако страна до сих пор не смогла обеспечить свою армию собственными баллистическими ракетами.

Как рассказала WSJ заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр, в стране сейчас «идут работы над более чем одной баллистической ракетой». Она не привела подробностей. Однако и эту деятельность тормозит нехватка средств. По словам Гвоздяр, украинским разработчикам в какой-то момент пришлось сконцентрироваться на беспилотниках дальнего радиуса действия как более дешевой альтернативе. «Разработка одного продукта занимает годы, но мы находимся в обстоятельствах, когда на это нужны месяцы. <…> Мы ограничены во времени и ограничены в средствах», — сказала заместитель министра WSJ.

Власти Украины регулярно делают заявления о разработке собственных ракет. Подробности своей ракетной программы они не разглашают, ограничиваясь туманными обещаниями. 16 ноября Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио» сказал, что идут испытания четырех видов ракет, не уточнив, о каких видах идет речь и на какой стадии находятся «испытания». В августе Зеленский утверждал, что Украина провела первые испытания собственной баллистической ракеты. После советник его офиса Михаил Подоляк заявил, что дальность полета этой ракеты может достигать 600-700 км. В октябре он сообщил о ее первых летных испытаниях.

Как отмечал в этой связи посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Украина без западной помощи не смогла бы произвести такую ракету, так как в ведении украинского конструкторского бюро «Южное» никогда не было полного цикла создания такого оружия.